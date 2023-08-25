О Боже, там бувають військові: Кротевич про вечірки в тилу під час війни

Вечірки в Україні під час повномасштабної війни забороняти не варто. Там можуть відпочивати і військові під час відпустки. Головне – не акцентувати на цьому увагу в соцмережах.

Про це заявив майор, начальник штабу бригади спеціального призначення Нацгвардії Азов Богдан Кротевич (позивний Тавр) в інтерв’ю проєкту Розмова журналіста Сергія Лиховиди.

– Стосовно вечірок в Україні. Я особисто вважаю, що вони повинні бути дозволені. І більш того, я скажу: О Боже, на таких вечірках бувають військові, які бувають у відпустці. Тому що вони теж хочуть відпочити. Вони теж хочуть нормально, по-людськи випити і потанцювати, щоб голову звільнити. Є хтось, хто йде в гори, і він хоче тиші. А є хтось, хто хоче просто відірватися. Є 18-річні хлопці, які не встигли відпочити, – зазначив він.

За словами Кротевича, основна проблема полягає в тому, “що це не треба показувати”, поширювати в соціальних мережах. Адже на такі відео реагують військовослужбовці, які зараз на передовій захищають нашу державу.

– Я вважаю, що відпочивати по-нормальному можна, я не кажу про божевільні вечірки з роздяганнями… Є треш повний. Я кажу про звичайні клуби, де можна випити пива, потанцювати, познайомитися з дівчиною. Просто це не потрібно показувати в Instagram, Telegram і так далі, – пояснив військовий.

Кротевич додав, що в таких випадках слід “трішечки своє его придушити і подумати, як на це відреагує військовослужбовець, солдат, який в окопі”. І ця думка, “що в солдата в окопі”, має бути ключовою для людей у тилу.

Кротевич переконаний, що такий підхід зніме дуже багато дискусій у суспільстві на цю тему.

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