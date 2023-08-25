Поранених повезли в Сімферополь: у Криму завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ

У селі Перевальне на території поки що окупованого Криму було завдано удару по російській 126 окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту.

Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

– Інформацію підтверджуємо – був удар. Це не перший удар по 126 бригаді. Як в останньому інтерв’ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин, – сказав він.

Наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, однак вона потребує уточнення, зазначив представник розвідки.

Водночас унаслідок спецоперації уражено місця зберігання боєприпасів і серйозно пошкоджено військову техніку ворога, повідомило джерело у СБУ.

Точної кількості використаних безпілотників не уточнюють, проте відомо, що атаку здійснювала група дронів, яка обійшла всі системи захисту росіян.

Фото “бавовни” оприлюднив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За попередніми даними, з військової бази до госпіталю в Сімферополі привезли багато поранених окупантів.

Нагадаємо, що напередодні партизани виявили російську військову базу на півдні від Севастополя в селі Роздолля та опублікували її координати.

За свідченням партизанів, окупанти продовжують розміщувати військову техніку на цивільних об’єктах, порушуючи всі норми ведення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Іван Федоров, LIGA.net

Фото: Іван Федоров

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