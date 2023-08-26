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Послабила Путіна: Резніков про “смерть” Пригожина та чи вплине це на війну

Резніков
Фото: Міноборони

Смерть ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина послабила президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку в інтерв’ю Welt висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, значить, йому більше не можна довіряти, – сказав він.

Міністр вважає, що для сил, які діють усередині РФ, вочевидь, немає сенсу сідати за стіл переговорів із кремлівським диктатором і обговорювати угоди на майбутнє.

– Це просто поведінка бандитів, і Кремль поводиться як бандити, як злочинці, – каже Резінков.

Водночас міністр заявив, що не очікує, що загибель ватажка Вагнера якось вплине на перебіг війни.

– Групи Вагнер, яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті, – нагадав він.

Увечері 23 серпня у Тверській області розбився приватний літак. В авіатрощі загинуло 10 осіб.

Серед пасажирів значились Євген Пригожин і його заступник Дмитро Уткін.

У свою чергу британський депутат Тобіас Еллвуд вважає, що через “смерть” Пригожина дні Путіна злічені.

Війна в Україні, Володимир Путін, Олексій Резніков, ПВК Вагнера
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