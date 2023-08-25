Стрільба та евакуація пораненого: в ССО показали, як вибивали росіян під Роботиним

Безперервна стрільба, вибухи, ворожі дрони над головою та евакуація в цих умовах пораненого бійця, який наступив на російську міну – Сили спеціальних операцій ЗСУ показали чотирихвилинне відео, як вибивали окупантів на підступах до Роботиного Запорізької області.

– Це відбувалося у вкрай непростих умовах: постійна робота російської артилерії, небо рясніє ворожими дронами, надзвичайно близький стрілецький контакт із противником, який намагався в будь-який спосіб втримати ділянку, яку займав, – йдеться у коментарі до відео.

Уранці 22 серпня в Міноборони повідомили, що українські військові з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.