У яких містах Донеччини не буде центрального опалення – список

У Донецькій області взимку вісім міст залишаться без централізованого опалення через дії Росії.

Про це на брифінгу повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусєва.

Вона зазначила, що опалення не буде в Бахмуті, Сіверську, Торецьку, Часовому Яру, Вугледарі, Авдіївці, Святогірську та Лимані.

– Не зможемо (відновити, – Ред.), тому що там немає газу, перебиті газопроводи. У всіх інших містах буде централізоване опалення або за рахунок газових котлів, або за рахунок модульних вугільних котлів, але воно буде, – сказала Гусєва.

Вона додала, що в таких громадах людям надаватимуть печі булер’ян, буржуйки. Крім того, влада забезпечить місцевих жителів дровами та пелетами.

– Є певна програма, є допомога міжнародних організацій, це буде все в індивідуальному порядку, ми вже цим займаємося, – каже чиновниця.

Гусєва зазначила, що через бойові дії в регіоні зруйновано 110 об’єктів теплопостачання, а це впливає на підготовку до опалювального сезону.

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