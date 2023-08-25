В уряді вирішили звільнити голову ДСНС України – Клименко

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це 25 серпня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Виконання обов’язків голови ДСНС України покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука.

– Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення. Служба працює в штатному режимі, – повідомив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що міністр МВС анонсував зміни в структурі ДСНС ще 4 серпня.

Тоді ж Ігор Клименко пообіцяв найближчим часом оприлюднити результати внутрішніх перевірок.

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