Тетяна Забожко, редакторка стрічки
В уряді вирішили звільнити голову ДСНС України – Клименко
Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про це 25 серпня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Виконання обов’язків голови ДСНС України покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука.
– Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення. Служба працює в штатному режимі, – повідомив Ігор Клименко.
Нагадаємо, що міністр МВС анонсував зміни в структурі ДСНС ще 4 серпня.
Тоді ж Ігор Клименко пообіцяв найближчим часом оприлюднити результати внутрішніх перевірок.
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