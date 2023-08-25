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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Залужний сказав чиновникам США, що ЗСУ перебувають на порозі прориву фронту – WSJ

Залужний сказав чиновникам США, що ЗСУ перебувають на порозі прориву фронту – WSJ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив офіційним представникам США, що українські війська перебувають на порозі прориву.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що офіційні особи США та України впродовж кількох тижнів вели інтенсивні дебати щодо стратегії та тактики контрнаступу ЗСУ.

Американські військові закликали українців зосередити свої сили, щоб спробувати прорвати оборону Росії та вийти до Азовського моря.

За даними неназваного американського чиновника, під час однієї з розмов Залужний сказав: Ви не розумієте природу цього конфлікту.

Водночас він заявив, що наразі українські війська перебувають на порозі прориву, однак не уточнив деталі.

– Це не боротьба із заколотниками. Це Курськ, – додав командувач, ймовірно, маючи на увазі головну битву Другої світової війни між Німеччиною і СРСР.

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Фото: Валерій Залужний

Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Російська агресія, США
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