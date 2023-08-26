Біля окупованого Токмака другий день поспіль чути вибухи

Вже другий день поспіль біля окупованого Токмака на Запоріжжі чути вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, вчора після обіду мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх населених пунктів – Терпіння, Костянтинівка, Мирне та Вознесенка – повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

Сьогодні на світанку мелітопольці на півночі міста знову чули вибухи зі сторони Токмака. Спочатку було гучно о 04:30, а потім ближче і гучніше після 05:00 і знову вдалині після 06:00.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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