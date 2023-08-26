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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Біля окупованого Токмака другий день поспіль чути вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Вже другий день поспіль біля окупованого Токмака на Запоріжжі чути вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, вчора після обіду мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх населених пунктів – Терпіння, Костянтинівка, Мирне та Вознесенка – повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

Сьогодні на світанку мелітопольці на півночі міста знову чули вибухи зі сторони Токмака. Спочатку було гучно о 04:30, а потім ближче і гучніше після 05:00 і знову вдалині після 06:00.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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