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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Через ракетну атаку РФ в Краматорську пошкоджено газові мережі

Через ракетну атаку РФ в Краматорську пошкоджено газові мережі
Фото: Depositphotos

Через російську ракетну атаку по Краматорську в місті існують проблеми із газопостачанням.

Про це повідомили у Краматорській міськраді із посиланням на обласну газову компанію регулятор Донецькоблгаз.

– У результаті ракетного удару було пошкоджено газові мережі. Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі, – йдеться у повідомленні.

В компанії також запевнили, що повідомлення про завершення аварійно-відновлювальних робіт буде оприлюднено окремо.

Нагадаємо, ввечері 26 серпня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Місцеві мешканці повідомляли про високий стовп диму над містом.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, газопровід, Донецька область, Краматорськ
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