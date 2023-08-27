Через ракетну атаку РФ в Краматорську пошкоджено газові мережі
Через російську ракетну атаку по Краматорську в місті існують проблеми із газопостачанням.
Про це повідомили у Краматорській міськраді із посиланням на обласну газову компанію регулятор Донецькоблгаз.
– У результаті ракетного удару було пошкоджено газові мережі. Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі, – йдеться у повідомленні.
В компанії також запевнили, що повідомлення про завершення аварійно-відновлювальних робіт буде оприлюднено окремо.
Нагадаємо, ввечері 26 серпня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Місцеві мешканці повідомляли про високий стовп диму над містом.
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