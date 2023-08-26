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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія на війні втратила вже понад 260 тис. військових – Генштаб

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Фото: Getty Images

Російська армія на війні в Україні втратила вже понад 260 тис. військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, за минулу добу Силам оборони України вдалося знищити щонайменше 52 одиниці важкої техніки окупантів, зокрема засоби протиповітряної оборони.

Втрати РФ у війні на 26.08.2023:

  • особового складу ‒ близько 260 270 (+640) осіб,
  • танків ‒ 4 390 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 539 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5 379 (+18) од,
  • РСЗВ – 726 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 497 (+2) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 367 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 1 411 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 823 (+33) од,
  • спеціальної техніки ‒ 804 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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