Скандал із закупівлею курток для ЗСУ: Резніков закликав дочекатися розслідування

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав дочекатися розслідування ситуації, що склалася навколо скандалу із закупівлею курток для армії.

– Я пропоную спокійно розібратися і випустити хоч раз у житті матеріал без слова “скандал” із розбором по суті та виваженими висновками. Прошу всіх журналістів, які поширили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони щодо цієї закупівлі і дочекатися розбору ситуації. Як мені відомо, нею вже займаються в незалежному громадському органі – ГАР МО, – йдеться у заяві міністра.

Резніков назвав “повною безвідповідальністю” поспішну публікацію і поширення неперевіреної інформації про постачання ЗСУ під час війни.

– Дискредитація України, на яку скаржиться прогресивна спільнота, зроблена руками нас самих. Коли ми бездумно тиражуємо будь-який фейк зі словом “корупція”, ми обманюємо власний народ, ми допомагаємо ворогу, ми зупиняємо військову підтримку України. Давайте зупинимо “френдлі фаєр” і почнемо думати, що ми пишемо і говоримо. Ні народний депутат Анастасія Радіна, ні журналіст Михайло Ткач мені не вороги. Наші вороги по той бік фронту, – заявив міністр.

Очільник Міноборони також пояснив, що відомство закупило 180 тис. зимових курток, які передано до ЗСУ у 2022 році.

За словами Резнікова, скарг на них від військових не надходило і ціна поставки адекватна ринку та ситуації на той час.

– Дефіцит одягу на ринку і необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців. Кожна куртка коштувала $86 (що зараз відповідає 3 177 грн). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки $29 (зараз це 1 072 грн) – я не знаю.

Можливо, йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі, це не турбота України. Пропоную всім охочим зганяти до Туреччини і купити партію зимових курток за 1 072 гривні, і щоб була за кілька тижнів, – заявив міністр.

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