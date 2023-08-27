У нас людей майже не залишилось: окупант поскаржився на значні втрати РФ під Бахмутом

Російський окупант, який воює на Бахмутському напрямку, поскаржився на значні втрати, а також дефіцит зброї і боєприпасів в окремих підрозділах ЗС РФ.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова загарбника, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами окупанта, проти командира однієї з бригад військ РФ відкрили кримінальне провадження.

– У нас у підрозділі людей не залишилося майже. Нуль зброї, вирушили без зброї. Завели кримінальну справу на командира бригади. Втрати великі, коротше. Багато 300-х, багато 200-х, – сказав військовослужбовець РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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