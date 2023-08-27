Україна їх ніколи не забуде: Зеленський про льотчиків, які загинули на Житомирщині

Наразі триває розслідування авіакатастрофи на Житомирщині, яка забрала життя трьох українських льотчиків. Всі обставини будуть з’ясовані.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих.

– Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть з’ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України, – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі з’явились F-16.

За словами Зеленського, це стане новим рівнем української військової авіації, наблизить перемогу й дасть нашій державі більше безпеки.

Президент подякував за міцність українським воїнам, які б’ються на Бахмутському, Авдіївському та Мелітопольському напрямках.

Також він повідомив, що станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації Групи семи щодо безпекових гарантій України.

– Розпочали переговори з Канадою щодо двостороннього документа про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою та Великою Британією. Це дасть Україні значно більше можливостей. Дякую кожному й кожній, хто працює заради цього! – наголосив Зеленський.

Крім цього, глава держави закликав українців дбати одне про одного та не дозволяти емоціям взяти гору.

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