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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі над Україною сили ППО збили два дрони-камікадзе Shahed

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Вночі над Харківщиною сили ППО збили два дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Увечері 25 серпня поміж численних зльотів російського винищувача МіГ-31К ворог запустив по Україні ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.

Усього зафіксовано пуски двох Шахедів, які сили Повітряного командування Схід в межах Харківської області успішно знищили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони
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