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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Запорізькому напрямку ЗСУ просуваються до Новопрокопівки: окупанти стягують туди підкріплення

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Збройні сили України просуваються до Новопрокопівки, що розташована за Роботиним, яке українські бійці звільнили кілька днів тому.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зазначив, що втрати російських військових на цьому напрямку суттєві й окупанти змушені в екстреному порядку перекидати підкріплення з інших точок.

На Запорізькому напрямку ЗСУ просуваються до Новопрокопівки: окупанти стягують туди підкріплення

Штупун також розповів, що окупанти збільшили кількість авіаударів через брак артилерійських засобів, якими намагаються зупинити просування ЗСУ. Окрім цього рух українських військ також стримують доволі сильні укріплення окупантів.

Раніше повідомлялося, що через просування українських захисників на Запорізькому напрямку Росія перекидає туди елітні війська з Луганської та Херсонської областей.

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Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Російська агресія
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