Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Окупанти обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами – ОВА
Вдень 27 серпня російські окупанти атакували Херсонську область з авіації, скинувши на регіон керовані авіабомби.
Як повідомляють в Херсонській ОВА, внаслідок атаки постраждали чотири райони:
- Херсон;
- Дар’ївка;
- Козацьке;
- Одрадокам’янка.
– Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється, – зазначили в ОВА.
Нагадаємо, в ніч проти 27 серпня російські окупанти атакували Київську область крилатими ракетами.
Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей зазнали поранень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: УНІАН
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