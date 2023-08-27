Окупанти обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами – ОВА

Вдень 27 серпня російські окупанти атакували Херсонську область з авіації, скинувши на регіон керовані авіабомби.

Як повідомляють в Херсонській ОВА, внаслідок атаки постраждали чотири райони:

Херсон;

Дар’ївка;

Козацьке;

Одрадокам’янка.

– Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється, – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, в ніч проти 27 серпня російські окупанти атакували Київську область крилатими ракетами.

Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей зазнали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : УНІАН

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.