Подарунок на державні свята або підготовка до осені: експерти оцінили нещодавні успішні операції ЗСУ

За останні дні українські сили оборони показали неймовірну кількість успішних військових операцій, які демонструють, що Україна почала діставати до об’єктів, які росіяни вважали недосяжними.

Так, 23 серпня у тимчасово окупованому Криму неподалік від Оленівки укрїнським захисникам вдалось знищити російський зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф.

Ймовірно, це вдлось зробити за допомогою крилатої ракети Нептун Військово-морських сил.

– С-400 це один із найсучасніших російських ЗРК. Один із взірців типових “вундерваффе” чи аналоговнєт, – сказав військовий історик Андрій Харук.

Наступного дня з’явилась інформація, що окрім пускової установки С-400 був знищений і радар повітряної розвідки Подлет.

– Це власне засіб, який робить Тріумф саме комплексом, так? Тобто виведення з ладу знищення радару означає виведення цілого комплексу там кількох пускових установок. Фактично тепер росіяни залишишся без одного “ока” на Заході Чорного моря та частині Криму, – вказує Харук.

За словами експертів, ВМС визначили для ураження позиції С-400 та запрограмували маршрут в обхід систем спостереження на надмалій висоті.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що головне – те, що сили оборони України в результаті певних зусиль отримали такі кумулятивний ефект, який дозволяє в окремих місцях Криму буквально випалювати.

Цей прецедент також демонструє розширені можливості українських Сил оборони. Днями голова розвідки Кирило Буданов зазначив, Україна вже має здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованого Криму.

Нещодавні події демонструють також, що Україна посилює свій вплив і на територію РФ.

Зокрема, 19 серпня, український безпілотний літальний апарат завдав удару по новгородській авіабазі Сольці, знищивши надзвуковий дальній бомбардувальник Ту-22М3.

Ту-22М3 – це одні з тих літаків які бомблять Україну надпотужними і дуже неточними ракетами Х-22, які поки не збиває українська ППО. Супутникові знімки показують: на місці де був літак, залишився тільки обгорілий слід, решту бортів з аеродрому прибрали.

– Знищені два і ушкоджені іще декілька, можемо говорити про два-три борти, – повідомляв представник ГУР Андрій Юсов.

За два дні схожий інцидент відбувся і на аеродромі Шайківка Калузької області. Як повідомлялося, був пошкоджений ще один бомбардувальник. За даними Кирила Буданова, в робочому стані у Росії залишилось лише 27 літаків Ту-22М3. Усі вони були побудовані ще радянському союзі, і більше не виробляються.

Росіяни заявили, що диверсії робили безпілотником коптерного типу. В українській розвідці Фактам тижня повідомили й додаткові деталі.

– Це безпілотник, який працював не з дуже великої зони і радіусу дії… це зовсім інший тип ураження ніж той, що ми бачимо зокрема на прикладі Москви, – сказав Юсов.

Водночас якщо під час атаки аеродромів Дягілєво та Енгельс у грудні минулого року вважалось, що диверсію робили безпілотниками Стриж, які летять на 1000 км, то з нещодавнього інциденту випливає припущення, що коптер запустили зсередини Росії.

– Так, ми можемо говорити про те що працювали групи. Групи які прийшли з території центральної Росії. І власне після виконання завдань повернулись до території центральної Росії, – додав представник ГУР.

Ймовірно, Україна вже має в Росії потужну агентурну базу, що відкриває нові можливості для подальших диверсій. У РФ ж одразу почались дискусії, як врятувати решту літаків. Зокрема пропагандисти обурились, чому літаки досі не захищені бетонними спорудами.

– Якісь захищені ангари для цих літаків побудувати ну, практично неможливо, враховуючи власне їхні розміри і економічні можливості Росії, – наголошує Харук.

Інший варіант – відігнати літаки на більш дальні аеродроми. Після вибуху на Сольцях та Шайківці деякі бомбардувальники перемістили на аеродром Оленья, що на далекій півночі, де зараз знаходиться база Ту-95. Однак час підльоту для бомбардування України буде значно більшим, як і витрата ресурсів на атаку.

За словами експерта, така кількість нещодавніх успішних військових операцій ЗСУ може бути пов’язана з кількома аспектами.

– Одна з версій, що можливо це був подарунок до Дня державного прапора і до Дня Незалежності. Ну друге це те, що все-таки ми наближаємося до осені. Так чи інакше росіяни будуть намагатися бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Наша задача відповідно в цьому максимально намагатися знизити інтенсивність цих ударів, – вказує військовий історик.

Беззаперечно, останні операції свідчать про адаптацію до нових умов і пошук нових можливостей, оскільки у військовій тактиці немає нічого гіршого за шаблонні дії, кажуть експерти.

Цього тижня ми побачили, як українські військові проводять різні операції різними засобами та в географічно віддалених місцях. І це так чи інакше вихід війни на новий рівень.

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