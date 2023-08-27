Росія перекидає елітні війська на Запорізький напрямок – ISW

Через просування українських захисників на Запорізькому напрямку Росія перекидає туди елітні війська з Луганської та Херсонської областей.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначено, що 26 серпня український офіцер запасу повідомив, що російські війська перекинули частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової (ДШВ) дивізії в район Роботиного з району Кремінної.

– ISW спостерігав за підрозділами 76 дивізії ПДВ, які діяли в районі Кремінної, але не може підтвердити, чи всі підрозділи 76 дивізії ПДВ були розгорнуті в цьому районі та які елементи залишилися поблизу Кремінної, – пишуть аналітики.

Також росіяни передислокували частини 7 гвардійської гірничо-стрілецької дивізії ПДВ з Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області.

У Інституті вказують, що це може свідчити про те, що війська РФ використовують відносно елітні підрозділи для посилення критично важливих ділянок фронту.

– Ця додаткова передислокація, якщо вона відповідає дійсності, ще більше підтверджує оцінку ISW, що відсутність значних оперативних резервів змусить російське командування здійснювати подальшу передислокацію і ухвалювати рішення про те, яким ділянкам фронту надати пріоритет, – наголошують фахівці.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж доби українські захисники знищили майже сотню одиниць ворожої техніки та ліквідували 550 російських окупантів.

Джерело : ISW

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