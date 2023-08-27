Росія перекидає елітні війська на Запорізький напрямок – ISW
Через просування українських захисників на Запорізькому напрямку Росія перекидає туди елітні війська з Луганської та Херсонської областей.
Про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).
Зазначено, що 26 серпня український офіцер запасу повідомив, що російські війська перекинули частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової (ДШВ) дивізії в район Роботиного з району Кремінної.
– ISW спостерігав за підрозділами 76 дивізії ПДВ, які діяли в районі Кремінної, але не може підтвердити, чи всі підрозділи 76 дивізії ПДВ були розгорнуті в цьому районі та які елементи залишилися поблизу Кремінної, – пишуть аналітики.
Також росіяни передислокували частини 7 гвардійської гірничо-стрілецької дивізії ПДВ з Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області.
У Інституті вказують, що це може свідчити про те, що війська РФ використовують відносно елітні підрозділи для посилення критично важливих ділянок фронту.
– Ця додаткова передислокація, якщо вона відповідає дійсності, ще більше підтверджує оцінку ISW, що відсутність значних оперативних резервів змусить російське командування здійснювати подальшу передислокацію і ухвалювати рішення про те, яким ділянкам фронту надати пріоритет, – наголошують фахівці.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж доби українські захисники знищили майже сотню одиниць ворожої техніки та ліквідували 550 російських окупантів.