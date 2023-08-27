Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Росіяни атакували Херсон: є загибла, лікарі борються за життя постраждалого
Удень 27 серпня російські війська обстріляли центральну частину Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік.
– У тяжкому стані його шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалого, – йдеться у повідомленні.
27 серпня близько 13:00 окупанти обстріляли Харківщину з РСЗВ. Dнаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула 39-річна жінка.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео