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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни атакували Херсон: є загибла, лікарі борються за життя постраждалого

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Удень 27 серпня російські війська обстріляли центральну частину Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік.

– У тяжкому стані його шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалого, – йдеться у повідомленні.

27 серпня близько 13:00 окупанти обстріляли Харківщину з РСЗВ. Dнаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула 39-річна жінка.

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