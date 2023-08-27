У Запорізькій області здетонував склад ворожих боєприпасів – Федоров

У суботу, 26 серпня, на окупованій частині Запорізької області детонував склад боєприпасів.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону Єдині новини.

– Останні дні були надпекельними для ворога саме на Мелітопольському напрямку. Особливо після того, як наші героїчні воїни підняли прапор України над Роботиним, – сказав він.

Також продовжується ліквідація ворога в Токмаку. За словами Федорова, лише за останні два дні в місті щонайменше п’ять разів лунали вибухи. Також ще декілька було чутно в передмісті Мелітополя.

– Закінчилося це тим, що вчора ввечері була детонація складу боєприпасів, які ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом, – додав мер.

Він наголосив, що окупантам неспокійно на окупованих територіях, у них посилюється демотивація.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія перекидає елітні війська на Запорізький напрямок.

Джерело: телемарафон

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