За американськими традиціями. На Житомирщині вшанували пам’ять загиблих пілотів Мінки, Проказіна та Juice

На Житомирщині попрощалися з загиблими під час тренувань пілотами за американською традицією.

Відео церемонії прощання виклали на офіційній сторінці у Тwitter Міністерства оборони України.

На аеродромі встановили фортепіано, на якому написали позивні Мінка, Проказін, Juice. Спочатку піаніст виконав музикальний твір, потім його підпалили.

У такий спосіб військові вшанували память майора В’ячеслава Мінки, майора Сергія Проказіна та капітана Андрія Пільщикова.

– З перших днів російської агресії вони захищали небо України і не зазнали жодної поразки в бою. Їх надихаюча мужність назавжди залишиться в пам’яті вдячного народу, – підписали відео.

У п’ятницю, 25 серпня, на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. У результаті авіакатастрофи загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

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