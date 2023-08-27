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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За американськими традиціями. На Житомирщині вшанували пам’ять загиблих пілотів Мінки, Проказіна та Juice

За американськими традиціями. На Житомирщині вшанували пам’ять загиблих пілотів Мінки, Проказіна та Juice

На Житомирщині попрощалися з загиблими під час тренувань пілотами за американською традицією. 

Відео церемонії прощання виклали на офіційній сторінці у Тwitter Міністерства оборони України.

На аеродромі встановили  фортепіано, на якому написали позивні Мінка, Проказін, Juice. Спочатку піаніст виконав музикальний твір, потім його підпалили. 

У такий спосіб військові вшанували память майора В’ячеслава Мінки, майора Сергія Проказіна та капітана Андрія Пільщикова.

– З перших днів російської агресії вони захищали небо України і не зазнали жодної поразки в бою. Їх надихаюча мужність назавжди залишиться в пам’яті вдячного народу, – підписали відео. 

У п’ятницю, 25 серпня, на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. У результаті авіакатастрофи загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

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Авіакатастрофи, Житомирська область, Повітряні сили України, український пілот
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