Загинула жінка: окупанти обстріляли Одноробівку на Харківщині з РСЗВ
27 серпня близько 13:00 російські окупанти обстріляли Харківщину з реактивних систем залпового вогню.
Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула 39-річна жінка, яка перебувала на території домоволодіння.
Також виникла пожежа у кіоску. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.
Також сьогодні вдень російські окупанти атакували Херсонську область з авіації, скинувши на регіон керовані авіабомби.
А в ніч проти 27 серпня російські окупанти атакували Київську область крилатими ракетами.
Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей зазнали поранень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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