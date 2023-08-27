Загинула жінка: окупанти обстріляли Одноробівку на Харківщині з РСЗВ

27 серпня близько 13:00 російські окупанти обстріляли Харківщину з реактивних систем залпового вогню.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула 39-річна жінка, яка перебувала на території домоволодіння.

Також виникла пожежа у кіоску. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.

Також сьогодні вдень російські окупанти атакували Херсонську область з авіації, скинувши на регіон керовані авіабомби.

А в ніч проти 27 серпня російські окупанти атакували Київську область крилатими ракетами.

Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей зазнали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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