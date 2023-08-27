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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу спалили 24 ворожі артсистеми та 15 ББМ – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили майже сотню одиниць ворожої техніки та ліквідували 550 російських окупантів.

Так, Збройні сили України напередодні ліквідували шість російських танків, 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, чотири одиниці спеціальної техніки.

Втрати особового складу армії РФ на 27 серпня сягнули вже майже 261 тис.

Втрати РФ на 27 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 260 820 (+550),
  • танків ‒ 4 396 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 554 (+15),
  • артилерійських систем – 5 403 (+24),
  • реактивних систем залпового вогню – 728 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 498 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 378 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 1 411,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 854 (+31),
  • спеціальної техніки ‒ 808 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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