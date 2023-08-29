Без свята: на Полтавщині заборонили заходи до 1 вересня
У Полтавській області заборонили святкові заходи, присвячені початку навчального року.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
– На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області, – написав він у Telegram-каналі.
Нагадаємо, що вночі 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по олійниці в селищі Гоголеве Полтавської області.
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