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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Без свята: на Полтавщині заборонили заходи до 1 вересня

Останній дзвоник, 1 вересня, школа, випуск, дзвоник
Фото: Depositphotos

У Полтавській області заборонили святкові заходи, присвячені початку навчального року.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

– На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області, – написав він у Telegram-каналі.

Нагадаємо, що вночі 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по олійниці в селищі Гоголеве Полтавської області.

До речі, раніше Факти ICTV публікували відеоінструкцію, як евакуювати дітей під час повітряної тривоги у школі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

1 вересня, Війна в Україні, Полтавська область
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