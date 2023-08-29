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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Херсонщині військові знищили російську РЛС Predel-E вартістю $200 млн

російська РЛС Predel-E

На Херсонщині ЗСУ знищили російську мобільну радіолокаційну станцію Predel-E і систему радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони України.

– Остання горда розробка військово-промислового комплексу Росії, складна мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення під назвою Predel-E, презентована тільки в червні минулого року, була знищена українськими військами в Херсонській області, – йдеться у повідомленні.

Також було ліквідовано систему радіоелектронної боротьби Leer-2, яка прикривала РЛС.

За даними ОК Південь, російська розробка Predel-E коштувала $200 млн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони України, Російська агресія
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