На Херсонщині військові знищили російську РЛС Predel-E вартістю $200 млн

На Херсонщині ЗСУ знищили російську мобільну радіолокаційну станцію Predel-E і систему радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони України.

Також було ліквідовано систему радіоелектронної боротьби Leer-2, яка прикривала РЛС.

За даними ОК Південь, російська розробка Predel-E коштувала $200 млн.

Hunting exotic beasts.

The latest proud development by russia’s military-industrial complex, a sophisticated mobile coastal radar station for over-the-horizon detection called PREDEL-E, unveiled only last June, has been destroyed by Ukrainian forces in the Kherson region. The… pic.twitter.com/l44y01SEUD

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2023