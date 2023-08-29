На Херсонщині військові знищили російську РЛС Predel-E вартістю $200 млн

На Херсонщині ЗСУ знищили російську мобільну радіолокаційну станцію Predel-E і систему радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони України.

– Остання горда розробка військово-промислового комплексу Росії, складна мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення під назвою Predel-E, презентована тільки в червні минулого року, була знищена українськими військами в Херсонській області, – йдеться у повідомленні.

Також було ліквідовано систему радіоелектронної боротьби Leer-2, яка прикривала РЛС.

За даними ОК Південь, російська розробка Predel-E коштувала $200 млн.

Hunting exotic beasts. The latest proud development by russia’s military-industrial complex, a sophisticated mobile coastal radar station for over-the-horizon detection called PREDEL-E, unveiled only last June, has been destroyed by Ukrainian forces in the Kherson region. The… pic.twitter.com/l44y01SEUD — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2023

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