Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з РФ

Президентка Угорщини Каталіна Новак закликала українського лідера Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із Росією.

Про це вона розповіла в інтерв’ю угорському виданню Index.

За словами Новак, у Будапешті однозначно засуджують російську агресію проти України, однак не бачать вирішення питання військовим шляхом.

– Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового вирішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно, – сказала вона.

Новак заявила, що Угорщина готова брати участь у будь-якому заході, який наближатиме припинення війни в Україні, зокрема у переговорах.

Нагадаємо, що 22 серпня Каталіна Новак приїхала з робочим візитом до Закарпаття.

Вона обговорила з керівництвом ОВА результати й перспективи посилення транскордонного співробітництва, гуманітарну підтримку, допомогу біженцям, а також організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини.

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