Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Терміново
Поранених повезли в Сімферополь: у Криму завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з РФ

президентка Угорщини Каталіна Новак
Фото: Getty Images

Президентка Угорщини Каталіна Новак закликала українського лідера Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із Росією.

Про це вона розповіла в інтерв’ю угорському виданню Index.

За словами Новак, у Будапешті однозначно засуджують російську агресію проти України, однак не бачать вирішення питання військовим шляхом.

– Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового вирішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно, – сказала вона.

Новак заявила, що Угорщина готова брати участь у будь-якому заході, який наближатиме припинення війни в Україні, зокрема у переговорах.

Нагадаємо, що 22 серпня Каталіна Новак приїхала з робочим візитом до Закарпаття.

Вона обговорила з керівництвом ОВА результати й перспективи посилення транскордонного співробітництва, гуманітарну підтримку, допомогу біженцям, а також організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини.

Читайте також
Угорщина погодила призначення Федора Шандора послом України – ЗМІ
Федір Шандор

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ обстріляла Торецьк касетними боєприпасами, є загибла та поранені
обстріл Торецька
Найгірший приклад імперіалізму: голова УГКЦ чекає пояснень слів Папи Римського до молоді РФ
Папа римський Франциск
На Херсонщині військові знищили російську РЛС Predel-E вартістю $200 млн
російська РЛС Predel-E
Без свята: на Полтавщині заборонили заходи до 1 вересня
Останній дзвоник, 1 вересня, школа, випуск, дзвоник
На окупантів чекає котел: Резніков про ситуацію на Куп’янському та Бахмутському напрямках
Олексій Резніков
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (28.08.2023)
Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (28.08.2023)
Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з РФ
Виносять поранених на руках: яка ситуація у Часовому Яру
Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (28.08.2023)
Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь