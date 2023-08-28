Траншеї, бліндажі та мінні поля. В ISW розповіли подробиці про підготовлені оборонні позиції РФ

Сили оборони продовжують контрнаступальні операції на Півдні та Сході України.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначено, що ЗСУ просунулися в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей та у західній частині Запорізької області під час проведення контрнаступу на Півдні та Сході.

Офіційний представник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун повідомив, що бійці наступають на напрямках Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова) та Очеретуватого (25 км на південний схід від Оріхова) на заході Запорізької області.

Також, за його словами, захисники просунулися в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) і Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та досягли невстановлених успіхів у районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на Бердянському напрямку (західна частина Донецького та східного кордону Запорізької області), а також у невстановленому місці на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Офіційний представник Східної групи військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Сили оборони продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Український солдат, який, ймовірно, діяв у районі Роботиного Запорізької області, розповів додаткові тактичні подробиці про підготовлені оборонні позиції РФ, які вдалось прорвати, і про ті, які зараз перед ними.

– В районі Роботиного існує система взаємопов’язаних російських траншей, бліндажів та обмежених підземних тунелів, які дозволяють окупантам полегшувати пересування особового складу, озброєння та боєприпасів з різних тактичних позицій уздовж фронту, – сказав військовий.

Він зазначив, що протитанкові рови та мінні поля противника простягаються полями перед і між цими взаємопов’язаними рівнями оборонних позицій.

Військовий додав, що всі “нерозкопані” території навколо цих підготовлених оборонних позицій сильно заміновані та що російські війська у своїх оборонних шарах проклали вузькі не заміновані шляхи, що дозволяють окупантам дістатись вогневих позицій.

Водночас захисник не уточнив, чи пройшли Сили оборони через найщільніші мінні поля, але припустив, що ЗСУ все ж таки доведеться поступово розмінувати території, перш ніж просуватися далі.

Перед цим аналітики ISW припускали, що райони поруч із наступною серією підготовлених російських оборонних позицій можуть бути менш сильно заміновані, щоб дати окупантам, що діють на північ від цих позицій, можливість відступити, хоча звіти військових ЗСУ припускають, що це може бути не так у районах, де Сили оборони нині наближаються до наступного оборонного ешелону РФ.

– ЗСУ зараз перебувають у межах досяжності наступної серії російських оборонних позицій, яка, зважаючи на все, складається з відносно безперервного комплексу протитанкових ровів і протитанкових загороджень “зуби дракона”, за якими розташовані російські бойові позиції, аналогічні попереднім, – пишуть в Інституті.

Сильно взаємопов’язані системи траншей і бліндажів, які описав український солдат, є результатом багатомісячної російської підготовки, і не зрозуміло, чи поширили російські війська цю систему на наступні серії оборонних позицій далі на південь.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові протягом доби спалили 22 ворожі артилерійські системи та дві реактивні системи залпового вогню.

Джерело : ISW

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