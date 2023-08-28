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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Криму пролунали вибухи, окупанти кажуть про збиття двох безпілотників

Вибух

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, росіяни заявили про “роботу ППО” в районі Євпаторії.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі також публікують фото та відео, на яких видно сліди у небі.

Представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півночі та заході Криму “силами ППО збито два ворожі розвідувальні БпЛА”.

Раніше Сили спеціальних операцій повідомили, що вночі ЗСУ атакували базу берегової охорони в Криму.

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