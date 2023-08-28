У Києві попрощаються із загиблим пілотом Джусом: дата та місце
29 серпня у Києві прощатимуться із військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим (позивний Джус), який трагічно загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.
Про це у Twitter розповіла дівчина пілота Меланія Подоляк.
– Попрощатися з Джусом та підтримати його маму і близьких можна буде завтра, об 11:00, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у місті Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5, – повідомила вона.
Крім того, Меланія показала фото імпровізованого меморіалу біля муралу “Привид Києва” у Києві. Небайдужі несуть туди квіти і свічки.
Київ, Межигірська 5. pic.twitter.com/vWYL17AA85
— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 27, 2023
Нагадаємо, що 25 серпня Андрій Пільщиков із позивним Джус загинув в авіакатастрофі на Житомирщині внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39. Загалом трагедія забрала життя трьох пілотів Повітряних сил ЗСУ.
Фото: Juice Fighter