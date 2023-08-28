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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Києві попрощаються із загиблим пілотом Джусом: дата та місце

льочик Андрій Пільщиков з позивним Джус

29 серпня у Києві прощатимуться із військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим (позивний Джус), який трагічно загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

Про це у Twitter розповіла дівчина пілота Меланія Подоляк.

– Попрощатися з Джусом та підтримати його маму і близьких можна буде завтра, об 11:00, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у місті Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5, – повідомила вона.

Крім того, Меланія показала фото імпровізованого меморіалу біля муралу “Привид Києва” у Києві. Небайдужі несуть туди квіти і свічки.

Нагадаємо, що 25 серпня Андрій Пільщиков із позивним Джус загинув в авіакатастрофі на Житомирщині внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39. Загалом трагедія забрала життя трьох пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Фото: Juice Fighter

Війна в Україні, Київ, український пілот
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