Важкі бої за Кліщіївку та частковий успіх поблизу Андріївки: дані DeepStateMap

28 серпня на фронті точаться постійні бої. Російські війська вдаються до ротацій та вводять резерви, чим змушують Сили оборони до аналогічних дій.

Ситуація на фронті на DeepStateMap

Бахмутський напрямок

Точаться важкі бої за Кліщіївку та поблизу Андріївки. Біля останнього населеного пункту Сили оборони, згідно з останнім оновленням даних, мали частковий успіх.

Авдіївський напрямок

Біля Невельського відновилися сутички – російські війська намагаються відновити там втрачені позиції.

Сватівський напрямок

Поблизу Синьківки армія РФ не має успіху.

Біля Новоєгорівки, де окупанти намагаються відновити позиції, точаться важкі бої.

Запорізький напрямок

Точаться бої східніше Роботиного.

Бердянський та Таврійський напрямки

На цих напрямках, згідно з даними інтерактивної карти DeepStateMap, суттєвих змін не відбулося.

Нагадаємо, що 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення села Роботине Запорізької області.

Тепер, каже Ганна Маляр, Сили оборони, “попри шалений опір ворога”, просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: DeepState

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