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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Важкі бої за Кліщіївку та частковий успіх поблизу Андріївки: дані DeepStateMap

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

28 серпня на фронті точаться постійні бої. Російські війська вдаються до ротацій та вводять резерви, чим змушують Сили оборони до аналогічних дій.

Ситуація на фронті на DeepStateMap

Бахмутський напрямок

Точаться важкі бої за Кліщіївку та поблизу Андріївки. Біля останнього населеного пункту Сили оборони, згідно з останнім оновленням даних, мали частковий успіх.

Бахмутський напрямок на 28 серпня 2023

Авдіївський напрямок

Біля Невельського відновилися сутички – російські війська намагаються відновити там втрачені позиції.

Авдіївський напрямок на 28 серпня 2023

Сватівський напрямок

Поблизу Синьківки армія РФ не має успіху.

Сватівський напрямок на 28 серпня 2023

Біля Новоєгорівки, де окупанти намагаються відновити позиції, точаться важкі бої.

Сватівський напрямок на 28 серпня 2023

Запорізький напрямок

Точаться бої східніше Роботиного.

Запорізький напрямок на 28 серпня 2023

Бердянський та Таврійський напрямки

На цих напрямках, згідно з даними інтерактивної карти DeepStateMap, суттєвих змін не відбулося.

Нагадаємо, що 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення села Роботине Запорізької області.

Тепер, каже Ганна Маляр, Сили оборони, “попри шалений опір ворога”, просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: DeepState

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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