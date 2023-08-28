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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Закінчиться швидко і в один момент: Подоляк про війну Путіна проти України

володимир путін
Фото: Getty Images

Вбивство Євгена Пригожина та підготовка нової хвилі мобілізації в РФ для насичення фронту – лише виграш часу, і в Кремлі добре розуміють невідворотність кінця режиму Путіна із кожним втраченим кілометром захопленої української землі.

Таку думку висловив у своєму Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він “іще не програв війну”… Але годинник уже веде зворотний відлік, – наголосив він.

За його словами, у міру просування Сил оборони на Півдні та виходу до адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом події набуватимуть іншого вигляду.

– Зрештою все закінчиться швидко і в один момент – так само, як і почалося, – переконаний Подоляк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Закінчиться швидко і в один момент: Подоляк про війну Путіна проти України

Війна в Україні, Володимир Путін, Кремль, Михайло Подоляк, Офіс президента, Російська агресія
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