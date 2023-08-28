Закінчиться швидко і в один момент: Подоляк про війну Путіна проти України

Вбивство Євгена Пригожина та підготовка нової хвилі мобілізації в РФ для насичення фронту – лише виграш часу, і в Кремлі добре розуміють невідворотність кінця режиму Путіна із кожним втраченим кілометром захопленої української землі.

Таку думку висловив у своєму Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він “іще не програв війну”… Але годинник уже веде зворотний відлік, – наголосив він.

За його словами, у міру просування Сил оборони на Півдні та виходу до адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом події набуватимуть іншого вигляду.

– Зрештою все закінчиться швидко і в один момент – так само, як і почалося, – переконаний Подоляк.

Уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він «іще не програв війну». У Кремлі розуміють невідворотне: що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму. Вбивство Пригожина та підготовка нової… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 28, 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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