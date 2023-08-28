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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Знищили низку ворожих об’єктів. У ГУР показали, як привітали окупантів з Днем Незалежності України

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Воєнні розвідники та представники руху опору, який координує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, привітали рашистів з Днем Незалежності  та Днем прапора України. 

Як повідомляють у ГУР МО, вони здійснили дорозвідку та ефективне знищення низки ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Так,  24 серпня 2023 року у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно помешкання “заступника голови” окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.   

А у День прапора, 23 серпня 2023 року, в штабі відділення ФСБ міста Енергодар Запорізької області (вул. Набережна,  24) відбувався захід для особового складу окупаційних військ.  

– Близько 19.00, у момент найбільшої концентрації рашистів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по  паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі, – розповіли у ГУР.

На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. 

Зазначається, що тіла вбитих загарбників кількома військовими Уралами відвезли у напрямку Мелітополя.

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День незалежності України, ЗСУ, Розвідка
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