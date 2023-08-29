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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Авіакатастрофа на Житомирщині: ДБР розпочало розшифровку чорних скриньок

авіакатастрофа на Житомирщині

У вівторок, 29 серпня, розпочалася розшифровка чорних скриньок з навчально-бойових літаків L-39, які зіткнулися у небі над Житомирщиною.

Особливу увагу приділять технічним характеристикам бортів. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

– Також розпочалися вісім експертиз, які мають довести, що або літаки були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення під час організації здійснення польотів. Ще очікуємо початку судово-медичних експертиз. Досудове розслідування триває. ДБР зробить усе, аби зрозуміти, чому така трагедія відбулась, – сказала вона.

За словами Сапьян, слідство вже опитало близько 30 свідків. Це стосується як цивільних громадян, так і тих, хто в день авіакатастрофи був на робочому місці і мав стосунок до організації навчально-бойових процесів.

Раніше стало відомо, що військовим пілотам, які загинули на Житомирщині 25 серпня, присвоєно військові звання.

Майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну присвоєні військові звання “підполковник”, капітану Андрію Пільщикову – “майор”.

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Фото: Радіо Свобода

Авіакатастрофи, Житомирська область
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