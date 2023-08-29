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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Авіакатастрофа на Житомирщині: пілотам посмертно присвоєні військові звання

Авіакатастрофа на Житомирщині: пілотам посмертно присвоєні військові звання

Військовим пілотам, які трагічно загинули на Житомирщині 25 серпня, присвоєно військові звання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

– Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання “підполковник” (посмертно), капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання “майор” (посмертно), – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи на Житомирщині, внаслідок якої загинули пілоти.

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Фото: Бригада тактичної авіації міста Васильків

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Житомирська область, український пілот
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