Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Авіакатастрофа на Житомирщині: пілотам посмертно присвоєні військові звання
Військовим пілотам, які трагічно загинули на Житомирщині 25 серпня, присвоєно військові звання.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
– Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання “підполковник” (посмертно), капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання “майор” (посмертно), – йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи на Житомирщині, внаслідок якої загинули пілоти.
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Фото: Бригада тактичної авіації міста Васильків
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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