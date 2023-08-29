Без батьків та під наглядом “кураторів”: РФ вивозить дітей з окупованої Ясинуватої до Челябінська

Окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області до російського Челябінська.

Про це інформує ЦНС.

– Школярів вивозять через неможливість очного навчання й відмову від дистанційного. Проте вивозити вирішили не в Донецьк, де навчання триває, а у віддалений регіон РФ. Отже, йдеться саме про навмисну депортацію українських дітей з метою їхньої подальшої асиміляції, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітей вивозять без батьків, лише під наглядом “кураторів”. Батьки ж можуть “виїхати на бажання”, але зрозуміло, що більшість із них будуть змушені рушити за дітьми.

– Мер Ясинуватої Дмитро Шевченко повідомив про те, що частину ясинуватівських школярів розпочнуть навчання у новому навчальному році у столиці регіону-куратора Челябінської області. Йдеться про дітей, яких готові відпустити батьки. У супроводі з учнями поїдуть деякі вчителі, – додають у повідомленні.

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