ГУР попередило про підготовку Кремлем нової хвилі інформаційної війни проти України

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна 25 серпня відбулася нарада, під час якої Кремль затвердив нові наративи, які, на думку російських пропагандистів, мають дискредитувати Україну в очах партнерів. Про підготовку РФ до чергового етапу інформаційної війни дізналися в українській розвідці.

За даними ГУР Міноборони України, російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1. “Масова мобілізація”

Пропагандисти планують розповідати, що мобілізації в Україні нібито підлягатимуть всі без винятку, незалежно від статі, віку, стану здоров’я, і навіть неповнолітні.

2. “Зневіра українських партнерів у можливості перемоги”

Йдеться про уявні “договорняки” про “мир в обмін на території”, а також фабрикування матеріалів про нібито “таємну домовленість” мера Києва Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3. “Український контрнаступ не має успіхів”

РФ планує поширювати фейки про нібито збільшення кількості поховань українських бійців на прикладі кладовищ великих міст, про “відсутність успіхів на фронті” за великих втрат, тиражувати тему загибелі місцевих захисників у кожному регіоні, а також займатися пошуком винних в уявних “провалах” для дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4. “Тотальна корупція”

Роспропаганда зосередиться на тому, що нібито держава не бореться з корупцією, а корупціонерів ніхто не карає.

5. “Прекрасне” життя на окупованих територіях

У Кремлі нафантазували “високі зарплати, низькі ціни та забезпечення всім необхідним” на ТОТ, а ще – нібито розвиток інфраструктури та відбудову зруйнованого житла.

Також пропагандисти говоритимуть про проведення тут “вільних” виборів в “єдиний день голосування” в РФ.

Крім того, вони планують продемонструвати сфабриковані документи, в яких нібито зафіксовано, що “Україна відмовляється від окупованих територій”.

І на додачу до всього – що Україна начебто “здає” Куп’янськ.

У Головному управлінні розвідки МОУ закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та дотримуватися інформаційної гігієни.

Джерело : ГУР

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