У Сумах помер волонтер, який передав $35 тис. на потреби ЗСУ

У Сумах помер 87-річний волонтер Микола Іванович Єрис, який минулого року передав $35 тис. на потреби ЗСУ.

Трагічну новину у Facebook повідомив Дмитро Тіщенко, волонтер Громадського фонду Суми, до якого пенсіонер і приніс свої заощадження.

Зазначається, що Микола Єрис помер три тижні тому. Волонтер дізнався про це, коли навідався до нього додому.

– Він завжди просив не робити з нього героя, не погоджувався на інтерв’ю, але захоплено розповідав про своє життя і роботу на заводі. Три тижні тому не стало Миколи Івановича Єриса, який минулоріч зробив внесок у $35 тис. на підтримку сил оборони Сумщини, – йдеться у повідомленні.

За кошти, що передав пенсіонер, Громадський фонд Суми закупив обладнання для військових 117 бригади: мульти- та квадрокоптер, антидронову пушку та інше необхідне спорядження.

Минулого літа Микола Іванович втратив дружину, а ще раніше – сина. Для того, щоб допомогти українським військовим і зробити свій внесок у перемогу, пенсіонер продав квартиру і дачну ділянку.

Отримавши кошти від продажу нерухомості, він попросив племінницю знайти волонтерський фонд, який збирає кошти на потреби Збройних сил.

Фото: Дмитро Тіщенко

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