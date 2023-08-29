Ворога відкидаємо! Тарнавський повідомив про просування на Таврійському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський поінформував про просування Сил оборони на Таврійському напрямку.

Про це йдеться у дописі бригадного генерала у Telegram.

– Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 200 вогневих завдань, – повідомив Тарнавський.

Він зазначив, що за останню добу втрати ворога становлять 327 осіб, з яких 91 окупанта було вбито, 235 – поранено. Ще одного російського загарбника було взято у полон.

Крім того Тарнавський повідомив про знищення 34 одиниць військової техніки противника. Українські воїни “мінуснули” у росіян чотири танки, вісім ББМ, три артилерійські системи та міномети, одну РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено два склади боєприпасів і три пункти управління ворога.

Увечері, 29 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, де закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Джерело: Олександр Тарнавський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.