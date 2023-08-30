Зеленський: Бути достойними шляху, яким іде Україна – це обовʼязок

Кожен День пам’яті в Україні є нагадуванням для всього українського народу та для всіх інституцій, яку Україну вони відстоюють.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 29 серпня.

Він почав з того, що сьогодні особливий день – День памʼяті.

– День усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 2014 року, з 24 лютого. Сини, доньки. Батьки, матері. Брати, сестри. Друзі. Колеги. Знайомі. Побратими. Багатьом з українців сьогодні є кого згадати, чию памʼять ушанувати, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні багато хто з українців подумки був із тими своїми близькими, рідними та друзями, хто зараз воює і щодня та щогодини ризикує своїм життям заради України.

– Кожен такий день – це нагадування для всього нашого народу. Для кожного, хто працює на державу. Нагадування, чим заповнене все, що є нашою державою. Українські родини, чиї сини та доньки загинули в боях. Для них, для батьків українських героїв, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави. Дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну… Кохані, яким більше не зустрітися, бо війна забрала життя, яке стало життям України, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні усе, що є Українською державою, і всі, хто є державою – кожна інституція, кожен посадовець, – повинні відчувати, яка Україна за ними.

– Скільки болю в її серці. Скільки відваги в неї. Яка памʼять про людей, яких більше немає. Що тепер у її символах. Та як по-іншому люди сприймають тепер усе, що принижує Україну, її силу та сподівання. Бути достойними шляху, яким іде Україна, – це обовʼязок. Давати Україні більше сили. Більше можливостей. Обовʼязок, – сказав він.

Глава держави наголосив, що сьогодні необхідно бути небайдужими до кожного й кожної, хто нині поруч: підтримувати і дбати про цих людей. Саме так, додав президент, наближатиметься головний результат для України – перемога, яка є головною для усіх українців.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський вкотре подякував усім, хто працює і б’ється заради України.

Джерело : Офіс президента

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