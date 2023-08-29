ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському напрямку – Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 29 серпня.
Зазначається, що українські воїни на Мелітопольському напрямку закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки на Донеччині.
Повідомляється також про безуспішні наступальні операції ворога на двох напрямках. Зокрема, на Бахмутському в районах Богданівки й Озарянівки Донецької області та на Лиманському в районах Новоєгорівки й Білогорівки Луганської області.
Крім того, українська авіація протягом доби завдала семи ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепьок противника.