ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському напрямку – Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 29 серпня.

Зазначається, що українські воїни на Мелітопольському напрямку закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки на Донеччині.

Повідомляється також про безуспішні наступальні операції ворога на двох напрямках. Зокрема, на Бахмутському в районах Богданівки й Озарянівки Донецької області та на Лиманському в районах Новоєгорівки й Білогорівки Луганської області.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала семи ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепьок противника.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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