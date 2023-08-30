Грози, град та шквали: у десяти областях України – жовтий рівень небезпеки

30 серпня в західних областях України пройдуть грози.

Удень, за прогнозом Українського гідрометцентру – значні дощі. В окремих районах – град та шквали 15-20 м/с.

У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – місцями короткочасний дощ, гроза.

Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий) у десяти регіонах:

Волинській області;

Рівненській області;

Львівській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Закарпатській області;

Івано-Франківській області;

Чернівецькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області.

На решті території опадів не передбачається. Вітер – східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У західних та східних областях стовпчики термометрів покажуть 24-29°, на Закарпатті – 20-25°.

На решті території України, зокрема в Київській області, температура коливатиметься від 28 до 33°, у Києві – 31-33°.

Джерело: Український гідрометцентр, ДСНС України

Фото: Укргідрометцентр

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.