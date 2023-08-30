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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Грози, град та шквали: у десяти областях України – жовтий рівень небезпеки

Гроза, дощ, штормове попередження

30 серпня в західних областях України пройдуть грози.

Удень, за прогнозом Українського гідрометцентру – значні дощі. В окремих районах – град та шквали 15-20 м/с.

У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – місцями короткочасний дощ, гроза.

Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий) у десяти регіонах:

  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Львівській області;
  • Тернопільській області;
  • Хмельницькій області;
  • Закарпатській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Чернівецькій області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області.
Штормове попередження 30 серпня 2023

Фото: Український гідрометцентр

На решті території опадів не передбачається. Вітер – східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У західних та східних областях стовпчики термометрів покажуть 24-29°, на Закарпатті – 20-25°.

На решті території України, зокрема в Київській області, температура коливатиметься від 28 до 33°, у Києві – 31-33°.

Джерело: Український гідрометцентр, ДСНС України

Фото: Укргідрометцентр

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