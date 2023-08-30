Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Грози, град та шквали: у десяти областях України – жовтий рівень небезпеки
30 серпня в західних областях України пройдуть грози.
Удень, за прогнозом Українського гідрометцентру – значні дощі. В окремих районах – град та шквали 15-20 м/с.
У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – місцями короткочасний дощ, гроза.
Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий) у десяти регіонах:
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Львівській області;
- Тернопільській області;
- Хмельницькій області;
- Закарпатській області;
- Івано-Франківській області;
- Чернівецькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області.
На решті території опадів не передбачається. Вітер – східний, південно-східний, 5-10 м/с.
У західних та східних областях стовпчики термометрів покажуть 24-29°, на Закарпатті – 20-25°.
На решті території України, зокрема в Київській області, температура коливатиметься від 28 до 33°, у Києві – 31-33°.
Джерело: Український гідрометцентр, ДСНС України
Фото: Укргідрометцентр
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