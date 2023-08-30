Коли в Україні спаде спека – дата

В Україні починає спадати спека, проте суттєве полегшення прийде 1 вересня, коли на більшості територій пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, короткочасні дощі та грози пройдуть у ніч на 31 серпня в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень – на Правобережжі. В окремих районах вдень очікується град і шквали 15-20 м/с, на решті території – без опадів.

Вітер буде південно-східний (вдень у західних областях із переходом на західний) 5-10 м/с.

Температура вночі опуститься до 16-21°, на узбережжі морів до 23°.

У східних і північно-східних областях вночі очікується 12-17°; вдень – 26-31°.

На південному сході країни буде до 35°, у західних областях 20-25° вдень; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°.

У Києві 31 серпня вночі без опадів, у другій половині дня короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

У п’ятницю, 1 вересня, по всій Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі у східних, південно-східних, вдень у більшості західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

У східних областях вдень буде 25-30°, у західних регіонах вдень до 27°.

У Києві 1 вересня вночі очікується короткочасний дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°; вдень 24-26°.

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