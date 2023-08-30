Міноборони РФ ввело ще більше цензуру та публікує обмежену інформацію у звітах – ISW

Міністерство оборони РФ повертається до більш стриманого варіанту висвітлення повномасштабної війни в Україні, одночасно намагаючись піддавати цензурі скарги з лінії фронту та повідомлення про наступ України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Нещодавно Міністерство оборони Росії змінило стиль своїх щоденних репортажів, аби скоротити щоденний обсяг інформації про війну. Раніше МО РФ випускало щоденний ситуаційний звіт, який відрізнявся від окремих зведень пресслужб кожного російського угруповання військ.

Однак 29 серпня пресслужби кожного російського угруповання військ замість власних оригінальних зведень оприлюднили текст, безпосередньо скопійований із загального щоденного ситуаційного зведення.

– Міністерство оборони Росії постійно намагалося запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про лінію фронту протягом усієї війни. Якщо ця тенденція збережеться, зміна Міноборони Росії у звітності може відображати його ширші зусилля щодо цензури російських звітів про війну та уніфікації власного наративу, – йдеться у повідомленні.

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