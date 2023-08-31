В Україні перевірять перелік тих, хто поїхав за кордон завдякки сумнівним рішенням ВЛК – Зеленський

Влада займається аналізом переліку тих осіб, які виїхали за кордон завдяки сумнівним рішенням військово-лікарських комісій.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні за підсумками 553-го дня війни.

Він почав з того, що сьогодні було проведено засідання Ради національної безпеки і оборони України.

– Як і говорив раніше, питання єдине – ВЛК. Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого, – повідомив президент.

Глава держави додав, що сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика, в якій є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК.

– Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано, – пояснив він.

Глава держави додав, що наразі є вже чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК та зафіксовані конкретні докази.

– В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб, – сказав він.

Окремо президент наголосив, що наразі обговорюється проблема з поняттям так званої обмеженої придатності.

– Дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати, – наголосив він.

Зеленський додав, що окремою важливою річчю є цифровізація роботи ВЛК.

– Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання, – додав президент.

Другим питанням після ВЛК глава Держави назвав Міжнародний порядок денний.

– Дуже активно готуємося до перемовин і зустрічей, які заплановані на вересень. Провів наради з міжнародниками, із нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітися та переговорити, а також які результати маємо принести Україні, – повідомив він.

Третім питанням глава держави назвав Євросоюз, щодо якого він теж провів “велику нараду” з представниками парламенту, з урядовцями, нашими міжнародниками щодо нашої готовності до відкриття переговорів про членство із Євросоюзом.

– Виконання рекомендацій. Необхідні законопроекти, які вже підготовлені та які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України у Євросоюзі – це обов’язок, – сказав президент.

Володимир Зеленський також повідомив про нову зустріч із представниками дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру, яку провів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– І сьогодні було ще плюс 11 дипломатів – загалом вже понад 70 дипломатичних представництв залучені. Це дуже хороша динаміка. І може бути ще більше держав-учасниць. Світова більшість буде з нами. Формула миру задумана так, щоб кожна країна та кожен лідер могли проявити свої можливості заради спільного результату, заради справедливого та стійкого миру, – сказав він.

Наприкінці звернення глава держави відзначив роботу ППО та подякував кожному воїну, які щодня й щоночі захищають українське небо.

Президент наголосив, що влада активно працює над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони, але відмовився озвучувати деталі публічно.

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