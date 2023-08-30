ВАКС націоналізував завод у Конотопі, який належав сенатору РФ
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та дозволив націоналізувати підприємство з виробництва гільз для двигунів, що у місті Конотоп на Сумщині.
Його власником був російський сенатор Сергій Калашинков.
Як повідомив Офіс генпрокурора, в дохід держави стягнуто належні йому активи підприємства, вартість яких перевищує 500 млн грн. У СБУ зауважили, що йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ Мотордеталь – Конотоп на території Сумської області.
— Підставою для націоналізації майна сенатора РФ стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України), – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у 2011 році депутат обласної ради Костромської області РФ від путінської партії Єдина Росія через кіпрську компанію придбав промислове підприємство у Конотопі. Воно спеціалізується на виробництві гільз для двигунів внутрішнього згоряння.
До повномасштабного російського вторгнення продукцію заводу постачали до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу. Комплектовальні використовували для виробництва російських військових кораблів.
Слідчі також з’ясували, що Калашников голосував за ратифікацію “договорів” про визнання “ДНР/ЛНР”. А з 2022 року підтримує приєднання окупованих територій до Росії.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв