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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ВАКС націоналізував завод у Конотопі, який належав сенатору РФ

ВАКС націоналізував завод у Конотопі, який належав сенатору РФ
Фото: Офіс генпрокурора

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та дозволив націоналізувати підприємство з виробництва гільз для двигунів, що у місті Конотоп на Сумщині.

Його власником був російський сенатор Сергій Калашинков.

Як повідомив Офіс генпрокурора, в дохід держави стягнуто належні йому активи підприємства, вартість яких перевищує 500 млн грн. У СБУ зауважили, що йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ Мотордеталь – Конотоп на території Сумської області.

— Підставою для націоналізації майна сенатора РФ стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України), – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2011 році депутат обласної ради Костромської області РФ від путінської партії Єдина Росія через кіпрську компанію придбав промислове підприємство у Конотопі. Воно спеціалізується на виробництві гільз для двигунів внутрішнього згоряння.

До повномасштабного російського вторгнення продукцію заводу постачали до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу. Комплектовальні використовували для виробництва російських військових кораблів.

Слідчі також з’ясували, що Калашников голосував за ратифікацію “договорів” про визнання “ДНР/ЛНР”. А з 2022 року підтримує приєднання окупованих територій до Росії.

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Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора
Конотоп, Офіс генпрокурора, СБУ, Суд, Сумська область
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