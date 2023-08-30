Як родичам отримати 15 млн грн у разі загибелі військовослужбовця: алгоритм дій

В Україні родичам загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці передбачена одноразова грошова допомога (ОГД) у сумі 15 млн грн.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомила представниця Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Києві Катерина Тищенко.

Право на грошові виплати родина отримує з дня загибелі військовослужбовця, після отримання свідоцтва про смерть.

Хто може отримати допомогу

Виплата розподіляється рівними частками на всіх передбачених законом отримувачів, а саме:

батьків;

одного з подружжя, який не одружився вдруге;

дітей, які не досягли повноліття;

дітей, яким виповнилось 18 років і вони перебувають на денній формі навчання;

утриманців загиблого – членів родини, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Скільки часу дається на подання заяви

Кожна з вищеперелічених осіб має право протягом трьох років з дня смерті військовослужбовця отримати грошову допомогу. Якщо вона не реалізує вказану можливість за цей час, то її частку буде розподіллено між іншими особами, які мають право на отримання ОГД.

Сума ОГД становить 15 млн грн, призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають на неї право, за їх особистою заявою чи заявою їх представників.

На першому етапі це 1/5 частини від призначеної суми ОГД, залишок 4/5 виплачується щомісячно, рівними частками впродовж 40 наступних місяців.

Процедура подання заяви на допомогу

Для призначення виплати члени родини мають звернутися до РТЦК та СП незалежно від місця реєстрації та написати заяву власноруч.

До заяви члени родини мають додати копії наступних документів:

паспорт або ID-паспорт з довідкою про реєстрацію місця проживання;

картку платника податків;

сповіщення про смерть;

документи, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим;

свідоцтво про смерть загиблого;

лікарське свідоцтво про смерть чи довідку про причину смерті;

витяг про несудимість особи, яка подає заяву.

Крім того, для представників неповнолітніх дітей загиблого потрібно також додати рішення місцевої держадміністрації або суду про встановлення над дитиною опіки.

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