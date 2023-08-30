Звільнення Роботиного тривало майже три місяці – ОВА

Звільнення Роботиного Запорізької області тривало майже три місяці через те, що російські окупанти створили ешелоновану лінію оборони.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів перший заступник голови Запорізької ОВА Руслан Мовчан.

Він наголосив, що Сили оборони України поступово продовжують деокуповувати Запорізьку область від загарбників.

– Днями звільнили село Роботине. Цей населений пункт звільняли майже три місяці, тому що окупанти облаштували там багатоешелонну оборонну лінію від моменту його окупації, — зазначив він.

Мовчан зазначив, що нині Роботине повністю звільнене, а на будівлі органів місцевої влади повернулась українська державна символіка.

Також він розповів, що з деокупованого Роботиного в Запорізькій області евакуювали всіх цивільних.

Нагадаємо, що 22 серпня повідомлялось, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.

А у понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення села Роботине Запорізької області.

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