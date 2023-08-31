Частині переселенців скасують виплати: що зміниться для ВПО у вересні
З 1 вересня 2023 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестануть отримувати гроші від держави.
Зміни до порядку призначення та продовження виплат на проживання для ВПО передбачені урядовою постановою №709, що набула чинності 15 липня.
Так, з 1 вересня 2023 року право на виплати втрачають ті внутрішні переселенці, хто після ухвалення постанови:
- придбав новий транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни);
- придбав на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (окрім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);
- має на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. грн;
- придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);
- має у власності житло, розташоване на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).
Якщо за результатами перевірки ухвалять рішення про припинення виплат, ВПО про це повідомлять.
У разі незгоди, громадянин може оскаржити таке рішення органу соцзахисту та надати підтверджувальні документи, і продовжувати отримувати виплати.
Решті внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжать виплати. Допомогу отримуватимуть всі ВПО, які проживають в Україні, у розмірах:
- 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;
- 2 тис. грн – для інших осіб.
Винятком є громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин; фактично повернулися до покинутого місця проживання; відбувають покарання у місцях позбавлення волі; були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.
На виплати від держави можуть претендувати українці:
- які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (перелік затверджує Мінреінтеграції);
- у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок війни.
Допомога також призначається дитині, яка народилася у ВПО після переміщення.
Починаючи з 1 вересня 2023 року виплати ВПО будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв