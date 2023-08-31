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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нація, відроджена з попелу: Кулеба поділився роликом про українську інсталяцію на Burning Man 2023

фенікс
Фото: МЗС

31 серпня на фестивалі незалежного мистецтва Burning Man 2023 у пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США)  відбулося урочисте спалення дерев’яного короба, що приховував скульптуру птаха-фенікса, обриси якого нагадують тризуб – символ міцності та незалежності нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився роликом про цьогорічну інсталяцію від України.

Птах-фенікс — це саме той потужний наратив, який ми просуваємо за кордоном. Незламна Україна, яка відроджується та постає ще сильнішою з попелу війни, – сказав Кулеба.

Зазначається, що ідея та реалізація проєкту Phoenix належить засновнику благодійного фонду Повернись живимь Віталію Дейнезі та Аллі Лопаткіній. Наживо втілили задум художники Олексій Сай та Богдана Косміна. 

 

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Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Burning Man – одна з найкультовіших подій у світовій культурі, на яку митці з усього світу привозять свої роботи. Подія проходить з 27 серпня до 4 вересня.

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Дмитро Кулеба, США, Україна, Фестиваль
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