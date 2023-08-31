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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Наказав розстріляти родину під час окупації Бучі: СБУ встановила особу ще одного російського окупанта

Наказав розстріляти родину під час окупації Бучі: СБУ встановила особу ще одного російського окупанта
Фото: СБУ

Службі безпеки України вдалося встановити ще одного російського окупанта, причетного до масових убивств цивільного населення під час окупації частини Київської області. Йдеться про командира розвідгрупи РФ, який наказав розстріляти українську родину під час захоплення Бучі.

За даними СБУ, до злочину причетний старший лейтенант Вадим Овчинніков, командир розвідувального взводу розвідроти 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії східного військового округу Збройних сил РФ.

У СБУ встановили, що саме цей підрозділ брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району. Під час окупації російський командир разом з підлеглими на бронетехніці їздив по території регіону і залякував жителів.

Під час одного з рейдів на початку березня минулого року Овчинніков наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях з людьми, які рухалися назустріч ворожому БМП. У салоні машини була українська родина, яка намагалася виїхати з Северинівки до Умані.

Внаслідок обстрілу на місці загинули чоловік, його дружина, спільна 15-річна донька. Залишитися серед живих вдалося лише молодшій дев’ятирічній доньці. У СБУ з’ясували, що цей наказ виконували п’ятеро російських військових:

  • молодший сержант Михайло Жаркий;
  • єфрейтор Алдар Гарматаров;
  • єфрейтор Сергій Зваричевський;
  • єфрейтор Артем Бєліков;
  • рядовий Іван Нагуманов.

У Службі безпеки України додали, що злочини окупантів підтвердив російський військовополонений, який під час розстрілу української родини був в одному районі з підрозділом Овчиннікова.

Слідчі СБУ повідомили всім шістьом воєнним злочинцям про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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Джерело: СБУ
Буча, Війна в Україні, військовослужбовці, Київська область, СБУ
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